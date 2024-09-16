Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Канады

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

  •  69217 просмотра
Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей

Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей

  •  62876 просмотра
путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

  •  39240 просмотра
Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

  •  25932 просмотра
Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

  •  26335 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  125248 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  142147 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  137651 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  139903 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  144468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  124956 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  77564 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  104486 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  105272 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  109388 просмотра
Актуальное
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Канады

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 01:23  •  3016 просмотра

Read in English

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи Порт-Макнилла в Британской Колумбии, Канада. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 10 км, предупреждение о цунами не объявлено.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи прибрежного города Порт-Макнилл в провинции Британская Колумбия.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км под морским дном. Несмотря на мощность толчков, Национальный центр цунами США не объявил предупреждение о цунами.

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Поблизу окупованого Криму зафіксовано землетрус – Центр спецконтролю1 сентября 2024, 16:48 • 24107 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  110411 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  119113 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  124956 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  106995 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  142147 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  60004 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  52966 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  45923 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  47501 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  48309 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

  •  26335 просмотра
Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

  •  25932 просмотра
путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

  •  39240 просмотра
Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей

Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей

  •  62876 просмотра
Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

Зеленский о плане победы Украины: содержит 4 основных пункта и 1 - послевоенный

  •  69217 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  125248 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  142147 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  137651 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  139903 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  144468 просмотра

Война

Захватчики внедряют культ псевдогероев в школах на ВОТ Запорожья

Захватчики внедряют культ псевдогероев в школах на ВОТ Запорожья

  •  3322 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  10413 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  12470 просмотра
Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта

Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта

  •  13755 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  15171 просмотра

политика

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  259 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  19325 просмотра
Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями в Центральной Европе

Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями в Центральной Европе

  •  23124 просмотра
Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

  •  26306 просмотра
путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

  •  39223 просмотра

Война

Захватчики внедряют культ псевдогероев в школах на ВОТ Запорожья

Захватчики внедряют культ псевдогероев в школах на ВОТ Запорожья

  •  3322 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  10413 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  12470 просмотра
Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта

Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта

  •  13755 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  15171 просмотра

политика

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  259 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  19325 просмотра
Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями в Центральной Европе

Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями в Центральной Европе

  •  23124 просмотра
Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

Стрельба возле Дональда Трампа во Флориде: кандидат в президенты в безопасности

  •  26306 просмотра
путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

путин не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужно, он очень боится успешной Украины - Зеленский

  •  39223 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  59369 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  107215 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  108392 просмотра

Экономика

В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

  •  23059 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  75611 просмотра
Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

  •  30869 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  65556 просмотра
Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  105167 просмотра

Киев

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  15171 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

  •  14185 просмотра
В Киевской области объявлена ракетная опасность

В Киевской области объявлена ракетная опасность

  •  14280 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров и погодных условий

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров и погодных условий

  •  11198 просмотра
Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО

  •  25901 просмотра