Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье землетрясение магнитудой 6,5 произошло вблизи прибрежного города Порт-Макнилл в провинции Британская Колумбия.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км под морским дном. Несмотря на мощность толчков, Национальный центр цунами США не объявил предупреждение о цунами.

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

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