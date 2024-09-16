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Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Канади

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Канади

Київ • УНН

 • 20792 перегляди

Землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу Порт-Макнілла в Британській Колумбії, Канада. Епіцентр знаходився в Тихому океані на глибині 10 км, попередження про цунамі не оголошено.

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Канади. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У неділю землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу прибережного міста Порт-Макнілл у провінції Британська Колумбія.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на глибині 10 км під морським дном. Незважаючи на потужність поштовхів, Національний центр цунамі США не оголосив попередження про цунамі.

Інформації про руйнування або постраждалих поки що немає.

Поблизу окупованого Криму зафіксовано землетрус – Центр спецконтролю01.09.24, 19:48 • 24410 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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