Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Канади
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу Порт-Макнілла в Британській Колумбії, Канада. Епіцентр знаходився в Тихому океані на глибині 10 км, попередження про цунамі не оголошено.
Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Канади. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю землетрус магнітудою 6,5 стався поблизу прибережного міста Порт-Макнілл у провінції Британська Колумбія.
Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на глибині 10 км під морським дном. Незважаючи на потужність поштовхів, Національний центр цунамі США не оголосив попередження про цунамі.
Інформації про руйнування або постраждалих поки що немає.
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