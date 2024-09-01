Поблизу окупованого Криму зафіксовано землетрус – Центр спецконтролю
Київ • УНН
1 вересня біля Криму стався землетрус магнітудою 3,5 бала. Епіцентр знаходився у Чорному морі за 20 км від узбережжя на глибині 6 км, поштовхи були ледве відчутні.
Зранку 1 вересня поблизу тимчасово окупованого Кримського півострова зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що джерело землетрусу знаходиться у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя Криму, на глибині 6 км.
За класифікацією, землетрус віднесли до ледве відчутного. Коливання могли помітити окремі люди, які перебували у спокійному стані всередині приміщення, зокрема, на верхніх поверхах. Запевняється, що землетрус не становив загрози населенню України.
До того подібний землетрус магнітудою 4,8 в районі Криму фіксували 22 червня 2023 року.
Нагадаємо
19 серпня у східній Туреччині зафіксовано землетрус магнітудою 4,1. Підземні поштовхи відбулися в районі Карлиова провінції Бінгель на глибині 7 км о 21:15 за місцевим часом.
Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку за кордон через ризик великого землетрусу09.08.24, 10:49 • 23342 перегляди