Вблизи оккупированного Крыма зафиксировано землетрясение - Центр спецконтроля

Утром 1 сентября вблизи временно оккупированного Крымского полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что источник землетрясения находится в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья Крыма, на глубине 6 км.

По классификации, землетрясение отнесли к еле ощутимому. Колебания могли заметить отдельные люди, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, в частности, на верхних этажах. Уверяется, что землетрясение не представляло угрозы населению Украины.

До того подобное землетрясение магнитудой 4,8 в районе Крыма фиксировали 22 июня 2023 года.

Напомним

19 августа в восточной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки произошли в районе Карлыова провинции Бингель на глубине 7 км в 21:15 по местному времени.

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