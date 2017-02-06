Землетрясение произошло на севере Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Подземные толчки ощущались вечером в столице Индии Нью-Дели, землетрясение продолжалось около 30 секунд, передает УНН со ссылкой на NDTV.
Толчки магнитудой 5.8 произошли в Северной Индии. Эпицентр землетрясения находился в штате Уттаракханд.
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Ученые заявили, что землетрясение было мелким, глубиной всего в 7 км.
Сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг у границы Аргентины и Чили.