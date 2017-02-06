Землетрус стався на півночі Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Підземні поштовхи відчувалися ввечері в столиці Індії Нью-Делі, землетрус тривав близько 30 секунд, передає УНН з посиланням на NDTV.
Поштовхи магнітудою 5.8 відбулися в Північній Індії. Епіцентр землетрусу знаходився в штаті Уттаракханд.
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Вчені заявили, що землетрус був дрібним, глибиною всього в 7 км.
Повідомлення про жертви або руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,4 стався в четвер біля кордону Аргентини і Чилі.