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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на востоке Индонезии, предупреждение о цунами снято

Киев • УНН

 • 465129 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. По сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,0 произошло в среду у островов Малуку в восточной Индонезии, вызвав предупреждение о цунами, которое позже было снято, передает УНН.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на востоке Индонезии, предупреждение о цунами снято

Детали

Эпицентр толчка находился в 150 км к северо-западу от восточного индонезийского острова Хальмахера на глубине 48 км.
Землетрясение произошло около 13:06 по местному времени у побережья острова Сулавеси, сотрясая близлежащие острова.

"Землетрясение ощущалось примерно 15-20 секунд. Сотрясения были довольно продолжительными. Некоторые люди вышли на улицу, потому что боялись обрушения домов", - сообщают очевидцы, пишет AFP.

Центр предупреждения о цунами NWS в Тихом океане на Гавайях сообщил в своем обновленном предупреждении после землетрясения, что угроза цунами миновала. В нем говорилось, что ранее волны цунами могли обрушиться на прибрежные районы примерно в 300 километрах от эпицентра.

Землетрясение также было пересмотрено по сравнению с первоначальной магнитудой 7,2, о которой сообщила Геологическая служба США.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), оценившее магнитуду 7,1, предупредило о возможных подземных толчках.

Землетрясение второго января

Мощное землетрясение произошло глубоко под океаном в восточной части Индонезии в начале этого месяца, сотрясая близлежащие острова и нанеся ущерб домам и школам.

Землетрясение силой 7,6 балла вызвало обрушение крыш и стен домов на наиболее пострадавшем острове Танимбар в архипелаге Малуку.

Дополнение

Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего положения в Тихоокеанском "огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты.

21 ноября землетрясение силой 5,6 балла произошло в провинции Западная Ява на главном острове Индонезии Ява, в результате чего погибли 602 человека. Большинство жертв погибли в результате обрушения зданий или оползней, вызванных землетрясением.

Землетрясение 2018 года и вызванное им цунами на острове Сулавеси унесли жизни более 4000 человек.

Сильное землетрясение на Суматре 26 декабря 2004 г. вызвало цунами в Индийском океане, которое унесло жизни более 230 000 человек даже в Шри-Ланке, Индии и Таиланде. Это мощное землетрясение силой 9,1 балла вызвало 100-футовые волны, обрушившиеся на берег Банда-Ачех на Суматре.

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