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Землетрус магнітудою 7,0 стався на сході Індонезії, попередження про цунамі знято

Київ • УНН

 • 465129 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. За повідомленням Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,0 стався в середу біля островів Малуку в східній Індонезії, викликавши попередження про цунамі, яке пізніше було знято, передає УНН.

Землетрус магнітудою 7,0 стався на сході Індонезії, попередження про цунамі знято

Деталі

Епіцентр поштовху знаходився за 150 км на північний захід від східного індонезійського острова Хальмахера на глибині 48 км.
Землетрус стався близько 13:06 за місцевим часом біля узбережжя острова Сулавесі, стрясаючи довколишні острови.

"Землетрус відчувався приблизно 15-20 секунд. Струси були досить тривалими. Деякі люди вийшли надвір, бо боялися обвалення будинків", - повідомляють очевидці, пише AFP.

Центр попередження про цунамі NWS у Тихому океані на Гаваях повідомив у своєму оновленому попередженні після землетрусу, що загроза цунамі минула. У ньому йшлося, що раніше хвилі цунамі могли обрушитися на прибережні райони приблизно за 300 кілометрів від епіцентру.

Землетрус також був переглянутий у порівнянні з початковою магнітудою 7,2, про яку повідомила Геологічна служба США.

Агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії (BMKG), що оцінило магнітуду 7,1, попередило про можливі підземні поштовхи.

Землетрус другого січня

Потужний землетрус стався глибоко під океаном у східній частині Індонезії на початку цього місяця, стрясаючи довколишні острови та завдавши шкоди будинкам та школам.

Землетрус силою 7,6 бала спричинив обвалення дахів та стін будинків на найбільш постраждалому острові Танімбар в архіпелазі Малуку.

Доповнення

Індонезія часто відчуває сейсмічну та вулканічну активність через своє становище у Тихоокеанському "вогненному кільці", де стикаються тектонічні плити.

21 листопада землетрус силою 5,6 бала стався у провінції Західна Ява на головному острові Індонезії Ява, внаслідок чого загинуло 602 особи. Більшість жертв загинули внаслідок обвалення будівель або зсувів, спричинених землетрусом.

Землетрус 2018 року та викликане ним цунамі на острові Сулавесі забрали життя понад 4000 людей.

Сильний землетрус на Суматрі 26 грудня 2004 р. викликав цунамі в Індійському океані, яке забрало життя понад 230 000 людей навіть у Шрі-Ланці, Індії та Таїланді. Цей потужний землетрус силою 9,1 бала спричинив 100-футові хвилі, що обрушилися на берег Банда-Ачех на Суматрі.

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