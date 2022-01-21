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15 марта, 19:03 • 108123 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147111 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125850 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119214 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106137 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102055 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95339 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии. За час было зафиксировано более пяти афтершоков

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии. За час было зафиксировано более пяти афтершоков

Киев • УНН

 • 32424 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Землетрясение с предварительной магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии рано утром в субботу, вызвав сильные толчки в регионе. Об этом пишет агентство KYODO, передает УНН.

Детали

По сообщению Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 1:08 ночи, зафиксировав верхние 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в префектурах Миядзаки и Оита на юго-западном главном острове страны Кюсю. Сообщений о травмированных или крупных материальных убытках не поступало.

Землетрясение также ощущалось на обширной территории Западной Японии, а также в части центральной Японии.

При интенсивности выше 5 баллов многим людям трудно двигаться и ходить, не держась за что-то устойчивое.

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