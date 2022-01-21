Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии. За час было зафиксировано более пяти афтершоков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Землетрясение с предварительной магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Японии рано утром в субботу, вызвав сильные толчки в регионе. Об этом пишет агентство KYODO, передает УНН.
Детали
По сообщению Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 1:08 ночи, зафиксировав верхние 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности в префектурах Миядзаки и Оита на юго-западном главном острове страны Кюсю. Сообщений о травмированных или крупных материальных убытках не поступало.
Землетрясение также ощущалось на обширной территории Западной Японии, а также в части центральной Японии.
При интенсивности выше 5 баллов многим людям трудно двигаться и ходить, не держась за что-то устойчивое.