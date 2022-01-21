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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Землетрус магнітудою 6,4 стався на південному заході Японії. За годину було зафіксовано понад п'ять афтершоків

Землетрус магнітудою 6,4 стався на південному заході Японії. За годину було зафіксовано понад п'ять афтершоків

Київ • УНН

 • 32424 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Землетрус із попередньою магнітудою 6,4 стався на південному заході Японії рано вранці в суботу, спричинивши сильні поштовхи у регіоні. Про це пише агенство KYODO, передає УНН.

Деталі

За повідомленням Японського метеорологічного агентства, землетрус стався близько 1:08 ночі, зафіксувавши верхні 7 балів за японською шкалою сейсмічної інтенсивності у префектурах Міядзакі та Оіта на південно-західному головному острові країни Кюсю. Повідомлень про травмовних або великі матеріальні збитки не надходило.

Землетрус також відчувалося на великій території західної Японії, а також у частині центральної Японії.

При інтенсивності вище 5 балів багатьом людям важко рухатися та ходити, не тримаючись за щось стійке.

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