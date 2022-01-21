Землетрус магнітудою 6,4 стався на південному заході Японії. За годину було зафіксовано понад п'ять афтершоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Землетрус із попередньою магнітудою 6,4 стався на південному заході Японії рано вранці в суботу, спричинивши сильні поштовхи у регіоні. Про це пише агенство KYODO, передає УНН.
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За повідомленням Японського метеорологічного агентства, землетрус стався близько 1:08 ночі, зафіксувавши верхні 7 балів за японською шкалою сейсмічної інтенсивності у префектурах Міядзакі та Оіта на південно-західному головному острові країни Кюсю. Повідомлень про травмовних або великі матеріальні збитки не надходило.
Землетрус також відчувалося на великій території західної Японії, а також у частині центральної Японії.
При інтенсивності вище 5 балів багатьом людям важко рухатися та ходити, не тримаючись за щось стійке.