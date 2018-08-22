Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Венесуэле

“Призываем всех жителей Венесуэлы сохранять спокойствие. Произошло землетрясение магнитудой 6,3 в 19 км к юго-западу от Ягуарапаро, штат Сукре”, — написал министр. По его словам, венесуэльские спасатели готовы “встретить любое стихийное бедствие”. Сведений о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии обнародовано не было.

По данным Венесуэльского фонда сейсмологических исследований, очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 км.

Губернатор штата Сукре Эдвин Рохас заявил, что землетрясение не вызвало разрушений. Об этом он сказал в интервью радиостанции Union Radio.

“У нас только что был достаточно сильный удар, землетрясение магнитудой более 6, но, слава Богу, оно не причинило материального ущерба и никто не погиб”, — заявил Рохас. По его словам, население “сильно испугалось из-за силы и продолжительности” подземного толчка.

Данные о последствиях землетрясения подтвердила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. “К счастью, к настоящему времени мы оценили последствия и связались со всеми губернаторами штатов, где ощущалось это сильное землетрясение с эпицентром в штате Сукре, и оценки говорят о том, что никто не погиб, и сообщений о сильных разрушениях также не поступало”, — цитирует ее Agencia Venezolana de Noticias.

Llamamos a todo el pueblo de #Venezuela a mantener la calma, hace minutos se sintió un temblor de magnitud 6,3 a 19 km al suroeste de Yaguaraparo, edo. Sucre. El VEN 911 y el 0-800 Pcivil-1 se encuentran activos para atender cualquier emergencia #21Ago pic.twitter.com/W42MaV4vcm

Как сообщал УНН, в Индонезии в результате нового землетрясения погибли 10 человек.