Землетрус магнітудою 6,3 стався в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У карибського узбережжя Венесуели стався землетрус, магнітуда якого склала 6,3. Про це повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ, юстиції та з питань миру Венесуели Нестор Ревероль, передає УНН.
“Закликаємо всіх жителів Венесуели зберігати спокій. Стався землетрус магнітудою 6,3 в 19 км на північний захід від Ягуарапаро, штат Сукре”, — написав міністр. За його словами, венесуельські рятувальники готові “зустріти будь-яке стихійне лихо”. Відомостей про потерпілих або руйнування в результаті удару стихії оприлюднені не були.
За даними Венесуельського фонду сейсмологічних досліджень, осередок землетрусу залягав на глибині 0,1 км.
Губернатор штату Сукре Едвін Рохас заявив, що землетрус не викликав руйнувань. Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції Union Radio.
“У нас тільки що був досить сильний удар, землетрус магнітудою понад 6, але, слава Богу, він не завдав матеріальної шкоди і ніхто не загинув”, — заявив Рохас. За його словами, населення “сильно злякалося через силу і тривалість” підземного поштовху.
Дані про наслідки землетрусу підтвердила виконавчий віце-президент Боліваріанської Республіки Дельсі Родрігес. “На щастя, до цього часу ми оцінили наслідки і зв’язалися з усіма губернаторами штатів, де відчувався цей сильний землетрус з епіцентром в штаті Сукре, і оцінки говорять про те, що ніхто не загинув, і повідомлень про сильні руйнування також не надходило”, — цитує її Agencia Venezolana de Noticias.
Llamamos a todo el pueblo de #Venezuela a mantener la calma, hace minutos se sintió un temblor de magnitud 6,3 a 19 km al suroeste de Yaguaraparo, edo. Sucre. El VEN 911 y el 0-800 Pcivil-1 se encuentran activos para atender cualquier emergencia #21Ago pic.twitter.com/W42MaV4vcm— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 21 серпня 2018 р.
Як повідомляв УНН, в Індонезії в результаті нового землетрусу загинули 10 людей.