Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Японии. Угрозы цунами нет

Детали



По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, подземные толчки не вызвали мгновенных отключений электроэнергии или повреждений газовых и нефтеперерабатывающих заводов в близлежащих районах.

Чиновник Управления ядерного регулирования Японии заявил, что никаких нарушений не было обнаружено на атомной электростанции Shika компании Hokuriku Electric Power Co. и на атомной электростанции Tsuruga компании Japan Atomic Power Co. В Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. написали в своем Twitter-аккаунте, что остановленная атомная электростанция Kashiwazaki-Kariwa не пострадала от землетрясения.

Работы скоростного поезда между станциями Нагано и Канадзава прекратились вскоре после начала подземных толчков в 14:42. по местному времени, сообщает West Japan Railway Co. Поезда начали курсировать между станциями Нагано и Тояма в течение часа, отметили в компании.

Согласно данным метеорологического агентства, землетрясение на глубине 10 километров превышало 6 баллов по шкале землетрясений Японии.

Дополнение

