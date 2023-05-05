Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Японии. Угрозы цунами нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Исикава на западном побережье Японии, по сообщению Японского метеорологического агентства. Как заявил главный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции, угрозы цунами нет, передает Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, подземные толчки не вызвали мгновенных отключений электроэнергии или повреждений газовых и нефтеперерабатывающих заводов в близлежащих районах.
Чиновник Управления ядерного регулирования Японии заявил, что никаких нарушений не было обнаружено на атомной электростанции Shika компании Hokuriku Electric Power Co. и на атомной электростанции Tsuruga компании Japan Atomic Power Co. В Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. написали в своем Twitter-аккаунте, что остановленная атомная электростанция Kashiwazaki-Kariwa не пострадала от землетрясения.
Работы скоростного поезда между станциями Нагано и Канадзава прекратились вскоре после начала подземных толчков в 14:42. по местному времени, сообщает West Japan Railway Co. Поезда начали курсировать между станциями Нагано и Тояма в течение часа, отметили в компании.
Согласно данным метеорологического агентства, землетрясение на глубине 10 километров превышало 6 баллов по шкале землетрясений Японии.
Дополнение
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