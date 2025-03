Землетрус магнітудою 6,3 стався на заході Японії. Загрози цунамі немає

Деталі



За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, підземні поштовхи не спричинили миттєвих відключень електроенергії чи пошкоджень газових і нафтопереробних заводів у прилеглих районах.

Чиновник Управління ядерного регулювання Японії заявив, що жодних порушень не було виявлено на атомній електростанції Shika компанії Hokuriku Electric Power Co. та на атомній електростанції Tsuruga компанії Japan Atomic Power Co. У Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. написали у своєму Twitter-акаунті, що зупинена атомна електростанція Kashiwazaki-Kariwa не постраждала від землетрусу.

Роботи швидкісного поїзда між станціями Нагано та Канадзава припинилися невдовзі після початку підземних поштовхів о 14:42 за місцевим часом, повідомляє West Japan Railway Co. Потяги почали курсувати між станціями Нагано та Тояма протягом години, зазначили в компанії.

Згідно з даними метеорологічного агентства, землетрус на глибині 10 кілометрів перевищував 6 балів за шкалою землетрусів Японії.

