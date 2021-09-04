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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Китая

Киев  •  УНН

 • 18549 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в округе Хотан, расположенном недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Пишань (по-уйгурски Гуму), очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в Хотане, где проживает более 2,5 млн человек, не поступало.

Напомним

В конце августа на северо-западе Китая также произошло мощное землетрясение. Тогда подземные толчки были зафиксированы на стыке провинций Цинхай и Ганьсу.

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