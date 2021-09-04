Землетрус магнітудою 5,1 стався на північному заході Китаю

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За його відомостями, підземні поштовхи були зареєстровані в окрузі Хотан, розташованому недалеко від кордону з Пакистаном. Епіцентр землетрусу знаходився на території повіту Пішань (по-уйгурски Гума), осередок залягав на глибині 7 км.

Інформації про потерпілих або руйнування в Хотане, де проживає понад 2,5 млн осіб, не надходило.

Нагадаємо

Наприкінці серпня на північному заході Китаю також стався потужний землетрус. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані на стику провінцій Цинхай і Ганьсу.