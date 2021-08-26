На північному заході Китаю стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,8 стався в четвер на північному заході КНР, на стику провінцій Цинхай і Ганьсу. Про це повідомила сейсмологічна мережа обсерваторії Гонконгу, яка зареєструвала підземні поштовхи о 7:38 за місцевим часом (2:38 за часом Києва), передає УНН.
Деталі
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в малолюдному районі в 230 км на південний захід від міста Юймень (провінція Ганьсу). Глибина вогнища землетрусу не уточнюється.
Даних про жертви і руйнування не надходило.
Нагадаємо
Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті. Станом на 22 серпня агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про 2 207 жертв землетрусу осіб, ще 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.