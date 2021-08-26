На північному заході Китаю стався потужний землетрус

Деталі

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в малолюдному районі в 230 км на південний захід від міста Юймень (провінція Ганьсу). Глибина вогнища землетрусу не уточнюється.

Даних про жертви і руйнування не надходило.

Нагадаємо

Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті. Станом на 22 серпня агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про 2 207 жертв землетрусу осіб, ще 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.