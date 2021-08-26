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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 34630 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 67615 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 95809 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 146182 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 128036 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 123170 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг на северо-западе КНР, на стыке провинций Цинхай и Ганьсу. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, которая зарегистрировала подземные толчки в 7:38 по местному времени (2:38 по времени Киева), передает УНН.

Детали

Эпицентр подземных толчков находился в малолюдном районе в 230 км к юго-западу от города Юймень (провинция Ганьсу). Глубина очага землетрясения не уточняется.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним

Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити. На 22 августа агентство гражданской защиты Гаити сообщило о 2207 жертв землетрясения человек, еще 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.

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