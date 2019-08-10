Зеленского просят запретить торговлю елками
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На сайте Главы государства продолжается сбор подписей к петиции о запрете проводить торговлю спиленными елками перед новогодними праздниками в Украине. Соответствующая петиция по телефону №22/069004-эп зарегистрирована на сайте Президента, передает УНН.
"Запрет проводить торговлю спиленными елками, перед новогодними праздниками. Торговлю проводить елками только искусственными или в горшках", - предлагает автор петиции.
Сейчас петиция набрала 229 подписей с 25000 необходимых. До завершения сбора подписей осталось 90 дней.
Как сообщал УНН, украинцы за петицию требуют у Зеленского провести парад 24 августа.