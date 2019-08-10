Зеленського просять заборонити торгівлю ялинками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На сайті Глави держави триває збір підписів до петиції щодо заборони проводити торгівлю спиляними ялинками перед новорічними святами в Україні. Відповідна петиція за номером №22/069004-еп зареєстрована на сайті Президента, передає УНН.
“Заборона проводити торгівлю спиляними ялинками, перед новорічними святами. Торгівлю проводити ялинками тільки штучними чи в горщиках”, — пропонує автор петиції.
Наразі петиція набрала 229 підписів з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишилось 90 днів.
Як повідомляв УНН, українці через петицію вимагають у Зеленського провести парад 24 серпня.