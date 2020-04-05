Зеленского попросили способствовать строительству наземного метро в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят помочь со строительством наземного метро в Одессе. Об этом говорится в петиции № 22/091572-еп, размещенном на сайте Главы государства, пишет УНН.
По мнению автора петиции, Одесса все сильнее отстает от мировых туристических центров.
“В городе, где живет больше миллиона людей, до сих пор нет метро. А ведь оно действительно может спасти Одессу! Метро разгрузит город от пробок, создаст возможность быстро добраться из одного конца города в другой, решит проблему развязки в Аркадии, на Поселке Котовского и Таирова.
Мы знаем, что метро — сложный и дорогостоящий проект. Поэтому идеальный вариант — постройка в Одессе наземного метро, которое легче и дешевле любого подземного проекта”, — говорится в тексте петиции.
По мнению ее автора, даже наземное метро в Одессе решит большую часть инфраструктурных проблем.
“Мы просим содействовать в постройке наземного метро в Одессе, дать старт этому проекту во благо жителей одного из крупнейших городов страны. Мы, одесситы, на многое готовы пойти, чтобы это случилось — но пока без помощи главы государства никак не обойтись”, — сообщается в тексте петиции.
Ранее УНН писал, что Зеленского призвали запретить певцам выпускать песни с нецензурной бранью.