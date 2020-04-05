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Зеленського попросили сприяти будівництву наземного метро в Одесі

Зеленського попросили сприяти будівництву наземного метро в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять допомогти з будівництвом наземного метро в Одесі. Про це йдеться в петиції № 22/091572-ЕП, розміщеній на сайті Глави держави, пише УНН.

На думку автора петиції, Одеса все сильніше відстає від світових туристичних центрів. 

"У місті, де живе більше мільйона людей, до цих пір немає метро. Але ж воно дійсно може врятувати Одесу! Метро розвантажить місто від пробок, створить можливість швидко дістатися з одного кінця міста в інший, вирішить проблему розв'язки в Аркадії, на Селищі Котовского і Таїрова.

Ми знаємо, що метро - складний і дорогий проект. Тому ідеальний варіант - споруда в Одесі наземного метро, яке легше і дешевше будь-якого підземного проекту", - йдеться в тексті петиції.

На думку її автора, навіть наземне метро в Одесі вирішить більшу частину інфраструктурних проблем.

"Ми просимо сприяти в будівництві наземного метро в Одесі, дати старт цьому проекту на благо жителів одного з найбільших міст країни. Ми, одесити, багато на що готові піти, щоб це сталося - але поки без допомоги глави держави ніяк не обійтися", - повідомляється в тексті петиції.

Раніше УНН писав, що Зеленського закликали заборонити співакам випускати пісні з нецензурною лайкою.

Українські Національні Новини

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