Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, в 2014 году исполняющий обязанности Президента Украины, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ № 376/2014 о назначении Литвиненко заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова.