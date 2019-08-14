Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №598/2019 про звільнення Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"Звільнити Литвиненка Олександра Валерійовича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, у 2014 році виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ № 376/2014 про призначення Литвиненка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський призначив заступником секретаря РНБО Олексія Данілова.