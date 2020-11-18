Зеленский уволил главу управления СБУ в Николаевской области

"Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в тексте указа.

Отметим, Зеленский назначил Герсака начальником управления СБУ в сентябре 2019 года, уволив его предшественника Юрия Пасика.

На прошлой неделе Глава государства назначил начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.