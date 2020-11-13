Президент призначив головного СБУшника у Чернігівській області

“Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області”, — сказано в тексті указу.

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Нагадаємо, не так давно Зеленський підписав указ про призначення Олега Кулініча начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, а також поставив нових глав цього відомства у Сумській та Волинській областях.