Президент призначив головного СБУшника у Чернігівській області

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, передає УНН з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті Глави держави від 13 листопада.

“Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області”, — сказано в тексті указу.

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Нагадаємо, не так давно Зеленський підписав указ про призначення Олега Кулініча начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, а також поставив нових глав цього відомства у Сумській та Волинській областях.

Українські Національні Новини

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