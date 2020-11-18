Зеленський звільнив голову управління СБУ у Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віталія Герсака з посту начальника Управління Служби безпеки України у Миколаївській області. Відповідний указ від 18 листопада оприлюднено на сайті Глави Держави, передає УНН.
"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Миколаївській області", - сказано у тексті указу.
Зазначимо, Зеленський призначив Герсака начальником управління СБУ у вересні 2019 року, звільнивши його попередника Юрія Пасіка.
Нагадаємо, минулого тижня Глава держави призначив начальника Управління Служби безпеки України у Чернігівській області.