Зеленський звільнив голову управління СБУ у Миколаївській області

"Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Миколаївській області", - сказано у тексті указу.

Зазначимо, Зеленський призначив Герсака начальником управління СБУ у вересні 2019 року, звільнивши його попередника Юрія Пасіка.

Нагадаємо, минулого тижня Глава держави призначив начальника Управління Служби безпеки України у Чернігівській області.