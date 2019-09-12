Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ у шести областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох начальників Управління Служби безпеки в регіонах, а також призначив чотирьох. Про це йдеться у відповідних указах Президента від 11 вересня, передає УНН.
Так, в Указі № 684/2019 йдеться “про звільнення Петра Дідуха з посади начальника Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області”.
Указом № 685/2019 Президент звільнив Юрія Пасіка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
“Звільнити Найду Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області”, — йдеться в указі № 686/2019.
Указом № 687/2019 Глава держави звільнив Андрія Носача з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області.
Водночас Указом № 688/2019 Зеленський постановив призначити Бориса Безрукого начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Віталія Герсака Президент призначив начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Указом № 689/2019.
“Призначити Найдича Миколу начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області”, — говорится в указі № 690/2019.
Указом № 691/2019 Зеленський постановив призначити Віталія Монастирецького начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський позбавив дипломатичних рангів Ар’єва та Герасимова.