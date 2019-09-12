Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ в шести областях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех начальников Управления Службы безопасности в регионах, а также назначил четырех. Об этом говорится в соответствующих указах Президента от 11 сентября, передает УНН.
Так, в Указе № 684/2019 идет “об увольнении Петра Дидуха с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области”.
Указом № 685/2019 Президент уволил Юрия Пасека с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
“Освободить Найду Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области”, — говорится в указе № 686/2019.
Указом № 687/2019 Глава государства освободил Андрея Носача с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.
В то же время Указом № 688/2019 Зеленский постановил назначить Бориса Безрукого начальником Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Виталия Герсака Президент призначил начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Указом № 689/2019.
“Назначить Найдича Николая начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области”, — говорится в указе № 690/2019.
Указом № 691/2019 Зеленский постановил назначить Виталия Монастырецкого начальником Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова.