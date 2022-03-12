Зеленский обратился к украинцам: не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы сложно не было

Цитата

“Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Мы имеем чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ оказывает сопротивление этим захватчикам, уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам сложно не было. Не имеем права уменьшать энергию своего сопротивления. Враг заводит на нашу территорию новые и новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Срочников. Наемников", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что оккупанты пытаются взять Украину количеством. "Количеством бойцов, количеством техники. Используют террор, чтобы сломать нас, сломать нашу веру в победу и в Украину. Я уверен, у них это не получится. Это не даст им результата. Но, чтобы у них не получилось, еще надо бороться. Еще надо быть сосредоточенными. Еще надо всем нам, всем украинцам, и в дальнейшем сосредоточенно работать на оборону нашего государства. Работать вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны”, - отметил Зеленский.

Дополнения

С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.



