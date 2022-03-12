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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський звернувся до українців: не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно не було

Зеленський звернувся до українців: не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно не було

Київ • УНН

 • 127969 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та наголосив, що ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би складно не було, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, уже ввійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву. Ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів. Строковиків. Найманців”, - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що окупанти намагаються взяти Україну кількістю. “Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це не вийде. Це не дасть їм результату. Але, щоб у них не вийшло, ще треба боротися. Ще треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій Україні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни”, - зазначив Зеленський.

Доповнення

Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

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