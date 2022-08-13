Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС, передает УНН.
Детали
Президент Украины обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей.
Цитата
"Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать государство и весь свободный мир", – сказал Глава государства.
Зеленский отметил, что каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и соседних районах Украины настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.
Контекст
5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.
Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".
В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".