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Зеленский встретился со спецпредставителем США: обсудили обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Во время встречи были затронуты вопросы обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и защита энергетической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский встретился со спецпредставителем США: обсудили обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году

Сообщается, что Зеленский провел встречу с Прицкер, которая находится в нашей стране с визитом.

Цитата

“Ваш визит является сигналом крепкой поддержки. Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помощи Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры”, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что все партнеры Украины подробно проинформированы о срочных потребностях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны для защиты городов, маршрутов отечественного экспорта и критической инфраструктуры.

“Был затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году”, — отмечается в сообщении.

Глава государства отдельно затронул тему восстановления Украины.

“Восстановление Украины, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, является приоритетом, поскольку позволяет обеспечивать необходимые условия для борьбы и победы нашего государства”, — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что проекты по восстановлению нуждаются в частных инвестициях. Поэтому украинская сторона рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в наиболее перспективных отраслях украинской экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, химическая промышленность и т.д.

“Особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы. Это особенно актуально накануне зимнего периода, когда агрессор ожидаемо усилит атаки на объекты энергетической инфраструктуры”, — акцентировал Зеленский.

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Глава государства отметил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Кроме того, был отдельно затронут вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины.

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