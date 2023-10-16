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Зеленський зустрівся зі спецпредставником США: обговорили забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та захист енергетичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Зеленський зустрівся зі спецпредставником США: обговорили забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з Пріцкер, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Цитата

“Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури”, — сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

“Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році”, — зазначається в повідомленні.

Глава держави окремо торкнувся теми відбудови України.

“Відновлення України попри російську агресію, що триває, є пріоритетом, оскільки дає змогу забезпечувати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави”, — наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

“Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури”, — акцентував Зеленський.

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Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Окрім того, було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

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