Зеленський зустрівся зі спецпредставником США: обговорили забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та захист енергетичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.