Зеленский встретился с президентом Сербии Вучичем: назвал разговор открытым и продуктивным
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел переговоры с президентом Сербии Александером Вучичем, отметив, что разговор был продуктивным и касался в частности "будущего наших народов в общем европейском доме", пишет УНН.
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"Открытый, честный, продуктивный разговор с Президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", - написал Зеленский в соцсети X.
Напомним
11 лидеров стран встретились 21 августа в Греции и приняли Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины в присутствии Президента Европейского совета и Президента Европейской комиссии.