Декларація Афінського саміту на підтримку України: які основні пункти ухваленого документа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Одинадцять лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії. Про це повідомляє сайт президента України, на якому опублікували прийняту декларацію Афінського саміту, пише УНН.
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Заяву підтримали Президент Александр Вучич, Президент Мая Санду, Президент Володимир Зеленський, Президент Яков Мілатович, Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Йон-Марчел Чолаку, Прем’єр-міністр Альбін Курті, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем’єр-міністр Димитар Ковачевський, Прем’єр-міністр Ніколай Денков та Прем’єр-міністр Андрей Пленкович.
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“Вторгнення росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в межах ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого Європейського континенту. Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояву згубних наслідків ревізіонізму”, — йдеться у першому пункті заяви.
Лідери держав у заяві висловили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Також представники країн подякували Президенту України Володимиру Зеленському за його зусилля, спрямовані на встановлення принципів миру у його Формулі миру відповідно до Статуту ООН. І привітали зусилля Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на сприяння миру в Україні.
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Лідери погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.
“Двадцять років тому саміт у Салоніках визнав, що Західні Балкани належать до Європейського Союзу. Ми твердо переконані, що сьогодні це твердження залишається актуальним як ніколи. Ескалація агресивної війни проти України виявила нагальну потребу в сильному, стійкому та всеосяжному ЄС як наріжному камені миру та процвітання наших народів у ці складні часи”, зазначається у заяві.
Як йдеться у заяві, Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, географічно прилеглі до держав — членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями й викликами.
“Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім’ї”, — зазначили лідери.