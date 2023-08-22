Декларація Афінського саміту на підтримку України: які основні пункти ухваленого документа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Одинадцять лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії. Про це повідомляє сайт президента України, на якому опублікували прийняту декларацію Афінського саміту, пише УНН.

Деталі

Заяву підтримали Президент Александр Вучич, Президент Мая Санду, Президент Володимир Зеленський, Президент Яков Мілатович, Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Йон-Марчел Чолаку, Прем’єр-міністр Альбін Курті, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем’єр-міністр Димитар Ковачевський, Прем’єр-міністр Ніколай Денков та Прем’єр-міністр Андрей Пленкович.

Цитата

“Вторгнення росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в межах ЄС. Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого Європейського континенту. Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояву згубних наслідків ревізіонізму”, — йдеться у першому пункті заяви.

Лідери держав у заяві висловили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також представники країн подякували Президенту України Володимиру Зеленському за його зусилля, спрямовані на встановлення принципів миру у його Формулі миру відповідно до Статуту ООН. І привітали зусилля Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на сприяння миру в Україні.

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Лідери погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

“Двадцять років тому саміт у Салоніках визнав, що Західні Балкани належать до Європейського Союзу. Ми твердо переконані, що сьогодні це твердження залишається актуальним як ніколи. Ескалація агресивної війни проти України виявила нагальну потребу в сильному, стійкому та всеосяжному ЄС як наріжному камені миру та процвітання наших народів у ці складні часи”, зазначається у заяві.

Як йдеться у заяві, Західні Балкани, Україна та Республіка Молдова, географічно прилеглі до держав — членів ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями й викликами.

“Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім’ї”, — зазначили лідери.

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