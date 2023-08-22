Декларация Афинского саммита в поддержку Украины: какие основные пункты принятого документа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Одиннадцать лидеров стран встретились 21 августа в Греции и приняли Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины в присутствии Президента Европейского совета и Президента Европейской комиссии. Об этом сообщает сайт президента Украины, на котором опубликовали принятую декларацию Афинского саммита, пишет УНН.
Детали
Заявление поддержали Президент Александр Вучич, Президент Майя Санду, Президент Владимир Зеленский, Президент Яков Милатович, Премьер-министр Кириакос Мицотакис, Премьер-министр Йон-Марчел Чолаку, Премьер-министр Альбин Курти, Председатель Совета министров Боряна Кришто, Премьер-министр Димитар Ковачевский, Премьер-министр Николай Денков и Премьер-министр Андрей Пленкович.
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“Вторжение россии в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в пределах ЕС. Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего Европейского континента. Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма”, — говорится в первом пункте заявления.
Лидеры государств в заявлении выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.
Также представители стран поблагодарили Президента Украины Владимира Зеленского за его усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. И приветствовали усилия Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на содействие миру в Украине.
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Лидеры согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности.
“Двадцать лет назад саммит в Салониках признал, что Западные Балканы принадлежат к Европейскому Союзу. Мы твердо убеждены, что сегодня это утверждение остается актуальным как никогда. Эскалация агрессивной войны против Украины выявила насущную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем ЕС как краеугольном камне мира и процветания наших народов в эти сложные времена”, отмечается в заявлении.
Как говорится в заявлении, Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам — членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами.
“Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи", — отметили лидеры.