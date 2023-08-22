Декларация Афинского саммита в поддержку Украины: какие основные пункты принятого документа

Детали

Заявление поддержали Президент Александр Вучич, Президент Майя Санду, Президент Владимир Зеленский, Президент Яков Милатович, Премьер-министр Кириакос Мицотакис, Премьер-министр Йон-Марчел Чолаку, Премьер-министр Альбин Курти, Председатель Совета министров Боряна Кришто, Премьер-министр Димитар Ковачевский, Премьер-министр Николай Денков и Премьер-министр Андрей Пленкович.

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“Вторжение россии в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в пределах ЕС. Это критическое время для безопасности, мира и стабильности нашего Европейского континента. Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предсказуемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма”, — говорится в первом пункте заявления.

Лидеры государств в заявлении выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

Также представители стран поблагодарили Президента Украины Владимира Зеленского за его усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. И приветствовали усилия Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на содействие миру в Украине.

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Лидеры согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности.

“Двадцать лет назад саммит в Салониках признал, что Западные Балканы принадлежат к Европейскому Союзу. Мы твердо убеждены, что сегодня это утверждение остается актуальным как никогда. Эскалация агрессивной войны против Украины выявила насущную потребность в сильном, устойчивом и всеобъемлющем ЕС как краеугольном камне мира и процветания наших народов в эти сложные времена”, отмечается в заявлении.

Как говорится в заявлении, Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам — членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами.

“Как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи", — отметили лидеры.