Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем: назвав розмову відкритою і продуктивною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що провів переговори з президентом Сербії Александером Вучичем, зауваживши, що розмова була продуктивною і стосувалася зокрема "майбутнього наших народів у спільному європейському домі", пише УНН.
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"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", - написав Зеленський у соцмережі X.
Нагадаємо
11 лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.