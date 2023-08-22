Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем: назвав розмову відкритою і продуктивною

Цитата

"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", - написав Зеленський у соцмережі X.

Нагадаємо

11 лідерів країн зустрілися 21 серпня в Греції та ухвалили Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України у присутності Президента Європейської ради та Президента Європейської комісії.