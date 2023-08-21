Зеленский встретился с президентом Греции: говорили о ситуации с безопасностью и ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В рамках рабочего визита в Грецию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Обсудили текущее состояние ситуации на фронте, а также безопасность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.
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“Обсудили текущее состояние дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
Благодарю Грецию и лично Катерину Сакелларопулу за поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения”, - отметил глава государства в Telegram.
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Также Зеленский выразил отдельную благодарность за программу оздоровления для украинских детей, пострадавших от российской агрессии.
Президент Украины выразил надежду на приобщение Греции к восстановлению пострадавших регионов Украины.
“Знаем об особой роли Одессы в истории Греции и ожидаем привлечения вашей страны к восстановлению города и Одесской области. Предлагаю Греции взять патронат над этим регионом”, – отметил Владимир Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зелнський прибыл в Грецию. На саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции.