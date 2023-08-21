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Зеленский встретился с президентом Греции: говорили о ситуации с безопасностью и ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 856673 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В рамках рабочего визита в Грецию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Обсудили текущее состояние ситуации на фронте, а также безопасность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Цитата 

“Обсудили текущее состояние дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Благодарю Грецию и лично Катерину Сакелларопулу за поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения”, - отметил глава государства в Telegram. 

Детали

Также Зеленский выразил отдельную благодарность за программу оздоровления для украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Президент Украины выразил надежду на приобщение Греции к восстановлению пострадавших регионов Украины.

“Знаем об особой роли Одессы в истории Греции и ожидаем привлечения вашей страны к восстановлению города и Одесской области. Предлагаю Греции взять патронат над этим регионом”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зелнський прибыл в Грецию. На саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции. 



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