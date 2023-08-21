Зеленський прибув до Греції та розповів про саміт Україна - Балкани

Цитата

«Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із Президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією. Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі», - розповів Зеленський.

Додамо

За його словами, на саміті Україна – Балкани запланована спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека.

«Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн», - сказав Зеленський.

Раніше

Politico повідомляло, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні в Афінах обговорять розширення Європейського Союзу.