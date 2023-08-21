Голови Єврокомісії та Євроради сьогодні в Афінах обговорять розширення ЄС, Зеленський ще не підтвердив візит - Politico

ukru
29 березня, 17:57 • 273341 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365653 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303072 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338068 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302955 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220932 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205558 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164866 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536387 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58214 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39893 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46334 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32482 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 33954 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393563 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536387 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569742 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566745 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205479 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365653 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175462 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166340 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137230 перегляди
Актуальне
Голови Єврокомісії та Євроради сьогодні в Афінах обговорять розширення ЄС, Зеленський ще не підтвердив візит - Politico

Голови Єврокомісії та Євроради сьогодні в Афінах обговорять розширення ЄС, Зеленський ще не підтвердив візит - Politico

Київ • УНН

 • 1060234 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні в Афінах обговорять розширення Європейського Союзу, Президент України Володимир Зеленськи Зеленський ще не підтвердив, чи приїде, повідомило у понеділок Politico, пише УНН.

Деталі

"Більшість Брюсселя все ще не в офісах, але політична машина знову повільно набирає обертів. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Шарль Мішель перебувають сьогодні в Афінах на черговій вечері, присвяченій розширенню ЄС", - пише видання.

Як повідомляється, зустріч проходить перед черговим звітом про розширення Єврокомісії, який має відбутися у жовтні, коли очікується, що виконавчий орган ЄС прозвітує про прогрес у переговорах з країнами, включаючи Україну та Молдову, до того, як лідери вирішать розпочати повноцінні переговори про вступ - "рішення, яке вони очікують ухвалити на саміті в грудні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стефанішина: Україна не виконає всі 7 рекомендацій ЄС до жовтня, однак буде політичне рішення про початок переговорів про вступ

Сьогоднішня зустріч, як зазначається, відбувається більш ніж через 20 років після того, як тодішні лідери ЄС заявили у Салоніках, що "майбутнє Балкан - у Європейському Союзі", і вирішили проводити періодичні саміти на Західних Балканах.

"Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс приймає президентів ЄС, а також лідерів Західних Балкан та інших претендентів - Президент України Володимир Зеленський ще не підтвердив, чи приїде, але Афіни рясніли чутками", - пише видання.

Як зазначається, Албанія була запрошена, але не очікується, "оскільки Афіни та Тирана втягнуті в дипломатичну боротьбу через продовження ув’язнення Фреді Белері, етнічного грека, мера міста Хімара".

Нагадаємо

Зеленський на вихідних відвідав кілька європейських країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06