Голови Єврокомісії та Євроради сьогодні в Афінах обговорять розширення ЄС, Зеленський ще не підтвердив візит - Politico

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"Більшість Брюсселя все ще не в офісах, але політична машина знову повільно набирає обертів. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Шарль Мішель перебувають сьогодні в Афінах на черговій вечері, присвяченій розширенню ЄС", - пише видання.

Як повідомляється, зустріч проходить перед черговим звітом про розширення Єврокомісії, який має відбутися у жовтні, коли очікується, що виконавчий орган ЄС прозвітує про прогрес у переговорах з країнами, включаючи Україну та Молдову, до того, як лідери вирішать розпочати повноцінні переговори про вступ - "рішення, яке вони очікують ухвалити на саміті в грудні".

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Сьогоднішня зустріч, як зазначається, відбувається більш ніж через 20 років після того, як тодішні лідери ЄС заявили у Салоніках, що "майбутнє Балкан - у Європейському Союзі", і вирішили проводити періодичні саміти на Західних Балканах.

"Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс приймає президентів ЄС, а також лідерів Західних Балкан та інших претендентів - Президент України Володимир Зеленський ще не підтвердив, чи приїде, але Афіни рясніли чутками", - пише видання.

Як зазначається, Албанія була запрошена, але не очікується, "оскільки Афіни та Тирана втягнуті в дипломатичну боротьбу через продовження ув’язнення Фреді Белері, етнічного грека, мера міста Хімара".

Нагадаємо

Зеленський на вихідних відвідав кілька європейських країн.