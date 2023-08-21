Главы Еврокомиссии и Евросовета сегодня в Афинах обсудят расширение ЕС, Зеленский еще не подтвердил визит - Politico

Детали

"Большинство Брюсселя все еще не в офисах, но политическая машина снова медленно набирает обороты. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель находятся сегодня в Афинах на очередном ужине, посвященном расширению ЕС", - пишет издание.

Как сообщается, встреча проходит перед очередным отчетом о расширении Еврокомиссии, который должен состояться в октябре, когда ожидается, что исполнительный орган ЕС отчитается о прогрессе в переговорах со странами, включая Украину и Молдову, до того, как лидеры решат начать полноценные переговоры о вступлении - "решение, которое они ожидают принять на саммите в декабре".

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Сегодняшняя встреча, как отмечается, происходит более чем через 20 лет после того, как тогдашние лидеры ЕС заявили в Салониках, что "будущее Балкан - в Европейском Союзе", и решили проводить периодические саммиты на Западных Балканах.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принимает президентов ЕС, а также лидеров Западных Балкан и других претендентов - Президент Украины Владимир Зеленский еще не подтвердил, приедет ли, но Афины пестрели слухами", - пишет издание.

Как отмечается, Албания была приглашена, но не ожидается, "поскольку Афины и Тирана вовлечены в дипломатическую борьбу из-за заключения Фреди Белери, этнического грека, мэра города Химара".

Напомним

Зеленский на выходных посетил несколько европейских стран.