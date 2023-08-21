Зеленский прибыл в Грецию и рассказал о саммите Украина - Балканы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зелнський прибыл в Грецию. На саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность, передает УНН.
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«Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с Президентом Катериной Сакелларопулу, обстоятельные переговоры с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией. Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме», - рассказал Зеленский.
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По его словам, на саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность.
«Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам. Встреча с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», - сказал Зеленский.
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