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Зеленский прибыл в Грецию и рассказал о саммите Украина - Балканы

Зеленский прибыл в Грецию и рассказал о саммите Украина - Балканы

Киев • УНН

 • 1098066 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зелнський прибыл в Грецию. На саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность, передает УНН.

Цитата

«Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли. Встреча с Президентом Катериной Сакелларопулу, обстоятельные переговоры с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией. Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме», - рассказал Зеленский.

Добавим

По его словам, на саммите Украина – Балканы запланирована совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность.

«Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам. Встреча с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», - сказал Зеленский.

Ранее

Politico сообщало, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Афинах обсудят расширение Европейского Союза.

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