Зеленський зустрівся з президенткою Греції: говорили про безпекову ситуацію та ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У межах робочого візиту до Греції президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Греції Катеріною Сакелларопулу. Обговорили поточний стан ситуації на фронті, а також безпеку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента України.
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“Обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з Президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу.
Дякую Греції й особисто Катеріні Сакелларопулу за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення”, - зазначив глава держави у Telegram.
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Також Зеленський висловив окрему подяку за програму оздоровлення для українських дітей, постраждалих від російської агресії.
Президент України висловив сподівання на долучення Греції до відновлення постраждалих регіонів України.
“Знаємо про особливу роль Одеси в історії Греції та очікуємо на залучення вашої країни до відновлення міста й Одеської області. Пропоную Греції взяти патронат над цим регіоном”, – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зелнський прибув до Греції. На саміті Україна – Балкани запланована спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції.