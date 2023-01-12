Зеленский созвонился с премьером Люксембурга и президентом Кении

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«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили общие шаги по противодействию российской агрессии. Также коснулись вопроса реализации формулы мира», - написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, Зеленский провел разговор с Президентом Кении Уильямом Руто.

«Провел плодотворный разговор с Президентом Кении Уильямом Руто. Поблагодарил за конструктивное взаимодействие в ООН, за поддержку как члена Совета Безопасности ООН. Говорили об украинской инициативе Grain from Ukraine, продовольственной безопасности и создании зерновых хабов в Африке. Договорились укреплять взаимодействие!», – сообщил Зеленский.

Дополнение

За два дня в рамках "зерновой инициативы" из портов Одессы вышли 9 судов с 390 тысячами тонн для Африки, Азии и Европы. Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысяч тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии.