Зеленський зідзвонився з прем’єром Люксембургу та президентом Кенії

Цитата

«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру», - написав Зеленський у Telegram.

Окрім того, Зеленський провів розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто.

«Провів плідну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто. Подякував за конструктивну взаємодію в ООН, за підтримку як члена Ради Безпеки ООН. Говорили про українську ініціативу Grain from Ukraine, продовольчу безпеку та створення зернових хабів в Африці. Домовилися зміцнювати взаємодію!», - повідомив Зеленський.

Доповнення

За два дні в рамках "зернової ініціативи" з портів Одеси вийшли 9 суден з 390 тисячами тонн для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тисячами тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тисячами тонн олії для Індії.