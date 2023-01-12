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Зеленський зідзвонився з прем’єром Люксембургу та президентом Кенії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні телефонні розмови з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем та президентом Кенії Вільямом Руто. З останнім обговорив українську ініціативу Grain from Ukraine, продовольчу безпеку та створення зернових хабів в Африці, передає УНН.

Зеленський зідзвонився з прем’єром Люксембургу та президентом Кенії

Цитата

«Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру», - написав Зеленський у Telegram.

Окрім того, Зеленський провів розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто.

«Провів плідну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто. Подякував за конструктивну взаємодію в ООН, за підтримку як члена Ради Безпеки ООН. Говорили про українську ініціативу Grain from Ukraine, продовольчу безпеку та створення зернових хабів в Африці. Домовилися зміцнювати взаємодію!», - повідомив Зеленський.

Доповнення

За два дні в рамках "зернової ініціативи" з портів Одеси вийшли 9 суден з 390 тисячами тонн для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тисячами тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тисячами тонн олії для Індії.

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