Зеленский заявил, что не считает всех чиновников времен Януковича "старой властью"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103952 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129785 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109071 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129305 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101726 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102456 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104283 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102005 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский заявил, что не считает всех чиновников времен Януковича "старой властью"

Зеленский заявил, что не считает всех чиновников времен Януковича "старой властью"

Киев  •  УНН

 • 30345 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что все чиновники времен президентства Виктора Януковича - это старая власть, ведь "было много опытных людей". Об этом он заявил во время брифинга в Марьинке, передает корреспондент УНН.

"Многие люди остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо, что все люди, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича, считать их старой властью. Для меня все, кто возглавлял при Порошенко - тоже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были опытные люди. Главное - чтобы человек был честный", - сказал Зеленский, комментируя назначение заместителем главы ОП, бывшего замминистра времен Януковича Олега Татарова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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