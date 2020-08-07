Зеленский заявил, что не считает всех чиновников времен Януковича "старой властью"

"Многие люди остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо, что все люди, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича, считать их старой властью. Для меня все, кто возглавлял при Порошенко - тоже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были опытные люди. Главное - чтобы человек был честный", - сказал Зеленский, комментируя назначение заместителем главы ОП, бывшего замминистра времен Януковича Олега Татарова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.