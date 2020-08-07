Зеленський заявив, що не вважає всіх чиновників часів Януковича "старою владою"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не вважає, що всі чиновники часів президентства Віктора Януковича - це стара влада, адже "було багато досвічених людей". Про це він заявив під час брифінгу у Мар'їнці, передає кореспондент УНН.
"Багато людей залишились нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не є справедливо, що всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича, вважати старою владою. Для мене всі, хто очолював при Порошенку - теж стара влада. І там були досвічені люди, і в ті роки були досвічені люди. Головне - щоб людина була чесна", - сказав Зеленський, коментуючи призначення заступником голови ОП, колишнього замміністра часів Януковича Олега Татарова.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.