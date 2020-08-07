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19 березня, 18:42 • 39775 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85728 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92604 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113604 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120200 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117416 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152733 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Зеленський заявив, що не вважає всіх чиновників часів Януковича "старою владою"

Зеленський заявив, що не вважає всіх чиновників часів Януковича "старою владою"

Київ • УНН

 • 30350 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не вважає, що всі чиновники часів президентства Віктора Януковича - це стара влада, адже "було багато досвічених людей". Про це він заявив під час брифінгу у Мар'їнці, передає кореспондент УНН.

"Багато людей залишились нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не є справедливо, що всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Януковича, вважати старою владою. Для мене всі, хто очолював при Порошенку - теж стара влада. І там були досвічені люди, і в ті роки були досвічені люди. Головне - щоб людина була чесна", - сказав Зеленський, коментуючи призначення заступником голови ОП, колишнього замміністра часів Януковича Олега Татарова.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Українські Національні Новини

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