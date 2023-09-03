Зеленский заявил о важной договоренности с Макроном по тренировке наших пилотов во Франции

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“Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче”, - говорится в сообщении.

Президент отмечает, что есть весомые вещи, которые делают в Украине для нашей защиты еженедельно все более интенсивно.

“Это касается и нашего оружия – от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину”, - добавил Зеленский.

Также глава Украины подчеркнул, что наша страна стала сильнее, ведь у нас есть новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых стороны обсудили ситуацию на поле боя, потребности в обороне, экспорт зерна и безопасность в Черном море, а также, что команды двух страны будут работать над двусторонним документом по гарантиям безопасности для Украины.