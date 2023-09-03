Зеленський заявив про важливу домовленість з Макроном щодо тренування наших пілотів у Франції

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“Є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою”, - йдеться у повідомленні.

Президент зазначає, що є вагомі речі, які роблять в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно.

“Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну”, - додав Зеленський.

Також глава України наголосив, що наша країна стала сильнішою, адже у нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких сторони обговорили ситуацію на полі бою, потреби в обороні, експорт зерна і безпеку у Чорному морі, а також, що команди двох країни працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки для України.