Зеленський заявив про важливу домовленість з Макроном щодо тренування наших пілотів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном була прийнята важлива домовленість щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у Франції. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
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“Є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою”, - йдеться у повідомленні.
Президент зазначає, що є вагомі речі, які роблять в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно.
“Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну”, - додав Зеленський.
Також глава України наголосив, що наша країна стала сильнішою, адже у нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких сторони обговорили ситуацію на полі бою, потреби в обороні, експорт зерна і безпеку у Чорному морі, а також, що команди двох країни працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки для України.